Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду
Самолет Fly Dubai загорелся при взлете в Непале
Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта непальского Катманду. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, в настоящий момент самолет пытается совершить посадку в аэропорту. Борт уже ожидают пожарные машины. Согласно информации «РЕН ТВ», у самолета загорелся один из двигателей.
Номер рейса, тип борта и число пассажиров пока не сообщаются. Других деталей произошедшего также нет.