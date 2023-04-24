Самолет Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта Катманду

Самолет Fly Dubai загорелся при взлете в Непале

Самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете из аэропорта непальского Катманду. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, в настоящий момент самолет пытается совершить посадку в аэропорту. Борт уже ожидают пожарные машины. Согласно информации «РЕН ТВ», у самолета загорелся один из двигателей.