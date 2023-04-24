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49 минут назад

Суд в Москве приговорил к 7 годам колонии распространявшего фейки о ВС РФ экс-полицейского

ТАССиещё 2

Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя (ранее Клоков) к семи годам колонии по делу о распространении заведомо ложных сведений о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

Суд в Москве приговорил экс-полицейского к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд признал виновным Веделя С. В. по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - рассказали в суде. Осужденный также лишен специального звания "капитан внутренней службы". Кроме того, после отбытия наказания ему запрещено работать в органах внутренних дел в течение четырех лет.

Ранее прокурор требовал назначить подсудимому девять лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, Ведель вырос в русскоязычной семье в украинском городе Буча. Более 20 лет он проработал в московской полиции на должностях водителя, техника и других. Из органов внутренних дел он уволился в звании капитана полиции. С начала специальной военной операции на Украине он критически высказывался о действиях российских войск в ходе телефонных разговоров с коллегами. Это и стало причиной возбуждения в отношении него уголовного дела. Стенограмма телефонных разговоров оказалась одним из доказательств его вины.

По мнению адвоката Даниила Бермана, прокуратура в ходе заседания представляла частные разговоры его подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление, что недопустимо.

Происшествия,Даниил Берман,
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