Суд в Москве приговорил экс-полицейского к 7 годам колонии за фейки о ВС РФ

"Суд признал виновным Веделя С. В. по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет", - рассказали в суде. Осужденный также лишен специального звания "капитан внутренней службы". Кроме того, после отбытия наказания ему запрещено работать в органах внутренних дел в течение четырех лет.

Ранее прокурор требовал назначить подсудимому девять лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, Ведель вырос в русскоязычной семье в украинском городе Буча. Более 20 лет он проработал в московской полиции на должностях водителя, техника и других. Из органов внутренних дел он уволился в звании капитана полиции. С начала специальной военной операции на Украине он критически высказывался о действиях российских войск в ходе телефонных разговоров с коллегами. Это и стало причиной возбуждения в отношении него уголовного дела. Стенограмма телефонных разговоров оказалась одним из доказательств его вины.