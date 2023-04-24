Названа причина смерти детей в неврологическом интернате в Петербурге

Трое из шести постояльцев психоневрологического интерната № 10 в Санкт-Петербурге умерли из-за отека мозга при дефиците массы тела. Еще у двоих была прогрессирующая дыхательная недостаточность, один скончался от недостаточности полиорганного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все погибшие имели статус детей-сирот, после совершеннолетия их перевели в интернат. Собеседника агентства рассказал, что пациенты умерли в Александровской больнице.