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Названа причина смерти постояльцев неврологического интерната в Петербурге

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Трое из шести постояльцев психоневрологического интерната № 10 в Санкт-Петербурге умерли из-за отека мозга при дефиците массы тела. Еще у двоих была прогрессирующая дыхательная недостаточность, один скончался от недостаточности полиорганного типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Названа причина смерти детей в неврологическом интернате в Петербурге
© РИА Новости

Все погибшие имели статус детей-сирот, после совершеннолетия их перевели в интернат. Собеседника агентства рассказал, что пациенты умерли в Александровской больнице.

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Как писала «Парламентская газета», 20 апреля в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) после публикации в СМИ информации о смерти постояльцев психоневрологического интерната соцобслуживания. По данным следствия, сотрудники интерната ненадлежащим образом ухаживали за пациентами, что стало причиной гибели шести человек в период с 2022 года.

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