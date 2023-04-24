В Петербурге сотрудники ФСБ пресекли покушение на теракт

"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30 ч. 1. ст. 205 УК РФ "Покушение на террористический акт". Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации, планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел", - говорится в сообщении.