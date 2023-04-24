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ФСБ по Петербургу и Ленобласти пресекла покушение на теракт

Покушение на теракт пресекли сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге сотрудники ФСБ пресекли покушение на теракт
© РИА Новости

"Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30 ч. 1. ст. 205 УК РФ "Покушение на террористический акт". Установлено, что задержанный, являясь членом запрещенной проукраинской организации, планировал совершить поджог автотранспорта подразделений органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

При проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружили и изъяли компоненты для изготовления СВУ, а также электронные носители информации. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

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