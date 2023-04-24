Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима
Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима
Неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.
По данным агентства, инцидент произошел на улице Агриппа.
«Есть несколько пострадавших. Подозреваемый был нейтрализован», — приводится в материале сообщение полиции.
Правоохранители пообещали предоставить более подробную информацию о случившемся позже.
В израильской службе скорой помощи отметили, что в результате наезда оказались ранены пять человек.