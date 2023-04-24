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Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима

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Автомобиль въехал в пешеходов в центре Иерусалима

Неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов на одной из центральных улиц Иерусалима. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

По данным агентства, инцидент произошел на улице Агриппа.

«Есть несколько пострадавших. Подозреваемый был нейтрализован», — приводится в материале сообщение полиции.

Правоохранители пообещали предоставить более подробную информацию о случившемся позже.

В израильской службе скорой помощи отметили, что в результате наезда оказались ранены пять человек.

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