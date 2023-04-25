Под Москвой нашли дрон-разведчик с камерой

В Московской области нашли дрон-разведчик, оснащенный камерой и микрофоном. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, беспилотник черного цвета с красными лопастями без опознавательных знаков обнаружили в СНТ «Уголек». Известно, что за несколько часов до падения дрона жительница Серпухова видела черный беспилотник, который пролетал над городом, и сообщила об этом в полицию.
Днем ранее, 24 апреля, беспилотник со взрывчаткой упал в СНТ «Заря» — этот населенный пункт находится в четырех километрах от места, где 25 апреля нашли новый дрон.