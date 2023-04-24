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В Москве на территории НПЗ упал квадрокоптер

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Квадрокоптер упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, недалеко от него обнаружен перцовый баллончик. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В Москве на территории НПЗ упал квадрокоптер
© РИА Новости

"Накануне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне в 10 метрах от забора был обнаружен квадрокоптер Mavic-820677, на корпусе которого указана марка и пароль, аппарат был оборудован видеокамерой. На момент осмотра квадрокоптер находился в нерабочем состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, примерно в 50 метрах от квадрокоптера обнаружен аэрозольный перцовый баллончик.

Также во время осмотра на месте происшествия была обнаружена флеш-карта, изъятая из квадрокоптера. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в аппарате не обнаружено. По данному факту проводится проверка.

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