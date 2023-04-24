В Москве на территории НПЗ упал квадрокоптер

"Накануне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне в 10 метрах от забора был обнаружен квадрокоптер Mavic-820677, на корпусе которого указана марка и пароль, аппарат был оборудован видеокамерой. На момент осмотра квадрокоптер находился в нерабочем состоянии", - сказал собеседник агентства.