В Петербурге сдуло крышу дома

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ветром сдуло крышу многоквартирного жилого дома. Об этом сообщается в городской прокуратуры.

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Речь идет о доме 33/1 на Дунайском проспекте. Как уточнили в ведомстве, из-за мощных потоков воздуха частично обрушилась временная кровля здания — ее установили на период ремонта крыши, чтобы избежать протечек. Из-за сильного ветра конструкция разрушилась, и доски попадали на землю.

В результате инцидента никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в районной администрации. О повреждении стоявших рядом с домом автомобилей также не сообщалось.

В фонде капремонта добавили, что подрядчик уже убирает поврежденную кровлю. Затем сотрудники фонда проверят надежность креплений крыши. В организации заверили, что любой ущерб компенсирует по договору подрядчик.