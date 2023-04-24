В Йошкар-Оле загорелась школа-интернат

Пожар охватил здание школы-интерната в селе Семеновка в Йошкар-Оле, ему присвоен третий ранг сложности. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РЕН ТВ.

«Происходит горение кровли здания на площади 250 «квадратов», - пояснил источник издания.

При этом, по предварительной информации, дети и педагоги успели эвакуироваться. Данных о пострадавших пока нет.