В Йошкар-Оле загорелась школа-интернат
Пожар охватил здание школы-интерната в селе Семеновка в Йошкар-Оле, ему присвоен третий ранг сложности. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РЕН ТВ.
«Происходит горение кровли здания на площади 250 «квадратов», - пояснил источник издания.
При этом, по предварительной информации, дети и педагоги успели эвакуироваться. Данных о пострадавших пока нет.
Ранее возгорание из-за короткого замыкания произошло в московской школе № 1158 на Сумском проезде. В результате происшествия никто не пострадал — дети и сотрудники учебного заведения самостоятельно покинули здание до приезда сотрудников экстренных служб.