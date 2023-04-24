$81.49-0.1389.35-0.11

На Камчатке лавина сошла на склад со взрывчаткой

Лавина сошла на склад со взрывчаткой в Камчатском крае, сообщает Telegram-канал «112».

На Камчатке лавина сошла на склад со взрывчаткой
© lenta.ru

Инцидент произошел в районе рудника «Кумроч» в Усть-Камчатском районе. В результате случившегося погиб 57-летний мужчина, его тело обнаружили под завалами. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы.

Кумроч — одно из крупнейших золотосеребряных месторождений Камчатки. Оно расположено в восточной части полуострова, примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

9 марта на одном из горнолыжных курортов в Сочи очевидцы сняли на камеру попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина. Отломившийся пласт снега начал постепенно затягивать фрирайдера под себя, однако слой снега оказался тонким, и отдыхающий с легкостью выбрался из-под него. Сноубордист не пострадал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий