Задержанные за поджог железной дороги россияне признались еще в двух диверсиях

По данным канала, пара рассказала, что в начале апреля они хотели поджечь релейный и батарейный шкаф на перегоне «Анжерская-Западная — ст. Чалы», но довести до конца план у них не получилось. На месте были найдены кусочки ткани и четыре бутылки с зажигательной смесью. Во второй раз молодые люди пытались сделать то же самое со шкафом контактной сети для защиты от короткого замыкания в районе перегона станций «Томск-1» и «Томск-2» — за диверсию куратор из интернета обещал им заплатить 25 тысяч рублей.