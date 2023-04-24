Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте на творческом вечере погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. В начале заседания, Трепова, посредством видеосвязи из СИЗО, заявила публике, что сожалеет о содеянном и каждый день молится о здоровье потерпевших.
Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение судья.
Признает ли она свою вину в теракте, Трепова говорить не стала.
Теракт произошел 2 апреля. В этот день в петербургском кафе проходил творческий вечер военкора Татарского. На мероприятие пришла Трепова и передала Татарскому статуэтку, в которой была взрывчатка, спустя несколько минут в кафе произошел мощный взрыв. Татарский погиб, более 40 человек пострадали.
Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.
Mash на Мойке позднее предположил, что подаренная военкору статуэтка была начинена гексогеном, поскольку следы этого бризантного взрывчатого вещества были найдены на одежде и обуви погибшего корреспондента.