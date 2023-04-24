Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным

Мосгорсуд признал законным арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте на творческом вечере погибшего при взрыве военкора Владлена Татарского, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. В начале заседания, Трепова, посредством видеосвязи из СИЗО, заявила публике, что сожалеет о содеянном и каждый день молится о здоровье потерпевших.

Фото: Московский городской суд Московский городской суд

Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение судья.

Признает ли она свою вину в теракте, Трепова говорить не стала.

Теракт произошел 2 апреля. В этот день в петербургском кафе проходил творческий вечер военкора Татарского. На мероприятие пришла Трепова и передала Татарскому статуэтку, в которой была взрывчатка, спустя несколько минут в кафе произошел мощный взрыв. Татарский погиб, более 40 человек пострадали.

Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.