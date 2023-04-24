Крупный пожар произошел в цехе деревообработки в Вологде

Цех деревообработки горит на площади 800 квадратных метров в Вологде. С места эвакуированы 50 человек. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в областном главке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:42 мск. Горит здание по адресу Элеваторная, 43. Там располагается завод металлоконструкций.

По предварительным данным, 50 человек персонала самостоятельно покинули место возгорания. Пострадавших нет. Площадь пожара уже достигает 800 кв. м. На месте работают 32 человека, задействовано 12 единиц техники.