$81.49-0.1389.35-0.11

Крупный пожар произошел в цехе деревообработки в Вологде

Цех деревообработки горит на площади 800 квадратных метров в Вологде. С места эвакуированы 50 человек. Об этом пишет ТАСС.

Крупный пожар произошел в цехе деревообработки в Вологде
© РИА Новости

Как уточнили в областном главке МЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:42 мск. Горит здание по адресу Элеваторная, 43. Там располагается завод металлоконструкций.

По предварительным данным, 50 человек персонала самостоятельно покинули место возгорания. Пострадавших нет. Площадь пожара уже достигает 800 кв. м. На месте работают 32 человека, задействовано 12 единиц техники.

Ранее в поселке Дорожный в Вологодской области загорелся цех деревообработки. Горел ангар на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание тушили 25 специалистов и 9 единиц техники. Никто не пострадал.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий