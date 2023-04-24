$81.49-0.1389.35-0.11

Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова раскаялась в зале суда

12

Обвиняемая в теракте в Петербурге Дарья Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня в Мосгорсуде проходит слушание по делу Дарьи Треповой, которая устроила теракт в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. В суде подозреваемая заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».

В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест Треповой. Ранее Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. При этом защита просила избрать меру, не связанную с заключением под стражу.

Стало известно о попытке Треповой запутать оперативников после теракта

Напомним, теракт в котором погиб Татарский произошел 2 апреля во время его творческого вечера. Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка. Девушка была задержана на следующий день. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий