Обвиняемая в теракте в Петербурге Дарья Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня в Мосгорсуде проходит слушание по делу Дарьи Треповой, которая устроила теракт в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. В суде подозреваемая заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».

В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест Треповой. Ранее Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. При этом защита просила избрать меру, не связанную с заключением под стражу.