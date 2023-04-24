Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова раскаялась в зале суда
Обвиняемая в теракте в Петербурге Дарья Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем. Об этом пишет РИА Новости.
Сегодня в Мосгорсуде проходит слушание по делу Дарьи Треповой, которая устроила теракт в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. В суде подозреваемая заявила, что «безумно сожалеет о произошедшем» и каждый день «молится о здоровье потерпевших».
В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляционной жалобы защиты на арест Треповой. Ранее Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. При этом защита просила избрать меру, не связанную с заключением под стражу.
Напомним, теракт в котором погиб Татарский произошел 2 апреля во время его творческого вечера. Трепова подарила военкору статуэтку, внутри которой находилась взрывчатка. Девушка была задержана на следующий день. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины.