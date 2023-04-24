Дарья Трепова , которую обвиняют по делу о теракте в Санкт-Петербурге , раскаялась в содеянном в зале суда. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении прогремел взрыв, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, и еще 42 человека пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка.