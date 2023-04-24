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Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова раскаялась в содеянном в зале суда

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Дарья Трепова, которую обвиняют по делу о теракте в Санкт-Петербурге, раскаялась в содеянном в зале суда. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Как сообщили РИА Новости, девушка заявила, что каждый день молится о здоровье потерпевших.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении прогремел взрыв, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, и еще 42 человека пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка.

Стало известно о попытке Треповой запутать оперативников после теракта

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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