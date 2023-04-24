ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины

В Московском регионе сотрудники ФСБ задержали сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), планировавшего воевать на стороне Украины. Об этом Москве и Московской области.

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Мужчина намеревался отправиться в зону спецоперации и участвовать в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью улучшить свое материальное положение. Он призывал коллег последовать его примеру.