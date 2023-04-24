ФСБ задержала сотрудника ЧОП за намерение воевать на стороне Украины
В Московском регионе сотрудники ФСБ задержали сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), планировавшего воевать на стороне Украины. Об этом Москве и Московской области.
Мужчина намеревался отправиться в зону спецоперации и участвовать в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью улучшить свое материальное положение. Он призывал коллег последовать его примеру.
После задержания охранник дал признательные показания. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, направленных против безопасности России. В ФСБ напомнили, что за наемничество предусмотрено наказание от 7 до 18 лет лишения свободы.