Автор анонимного Telegram-канала пригрозил стрельбой в школе в Подмосковье
Полиция Подмосковья начала поиски автора анонимного Telegram-канала, пригрозившего вооруженным нападением на школу в Щелкове, сообщает в понедельник, 24 апреля, Shot. Проверка учеников идет во всех местных образовательных учреждениях, ведутся работы по установлению личности злоумышленника.
Неустановленный пока хулиган сначала угрожал подрывом школы, а потом стрельбой. Для правдоподобности угроз он публикует фотографии оружия и патронов.
«Прикольно будет пострелять по живым мишеням с этих красавцев», — подписал он один из таких снимков.