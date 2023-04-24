СМИ: мужчина подорвался на боеприпасе в Крыму

Житель Крыма подорвался на боеприпасе в прибрежной зоне на юго-востоке региона.

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Об этом РИА Новости экстренные службы.

Мужчина погиб.

Уточняется, что взрыв произошёл 23 апреля в прибрежной зоне у посёлка Приветное.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот успешно отразил атаку надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту.