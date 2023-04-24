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Более 50 школ под Москвой проверят из-за угроз теракта

Все школы подмосковного города Щелково проверяют из-за угроз теракта, который якобы должен произойти в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Более 50 школ под Москвой проверят из-за угроз теракта
© РИА Новости

По данным канала, 20 апреля в социальных сетях неизвестный писал угрозы взорвать одну из школ в Щелково. К записи он прикрепил фото с самодельным взрывным устройством и огнестрельным оружием.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку более 50 учебных учреждений. В школах усилили контроль, автора публикации ищут. В администрации подмосковного города сообщили, что учеников на дистанционный формат обучения не переводили.

Дополнение: пятнадцать школ подмосковного города Щелково перевели на дистанционное обучение после сообщений об угрозе теракта, пишет РИА Новости.

В мае 2022 года в Ростовской области поймали завербованного украинскими националистами подростка, который планирвоал совершить теракты в школах.

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