Более 50 школ под Москвой проверят из-за угроз теракта

Все школы подмосковного города Щелково проверяют из-за угроз теракта, который якобы должен произойти в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 20 апреля в социальных сетях неизвестный писал угрозы взорвать одну из школ в Щелково. К записи он прикрепил фото с самодельным взрывным устройством и огнестрельным оружием.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку более 50 учебных учреждений. В школах усилили контроль, автора публикации ищут. В администрации подмосковного города сообщили, что учеников на дистанционный формат обучения не переводили.

Дополнение: пятнадцать школ подмосковного города Щелково перевели на дистанционное обучение после сообщений об угрозе теракта, пишет РИА Новости.