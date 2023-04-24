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1 час назад

Установлена мать убитого младенца в туалете московского поезда

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Следователи установили мать новорожденного мальчика, чье тело со следами насильственной смерти было обнаружено в туалете электропоезда на юго-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Установлена мать убитого младенца в туалете московского поезда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По записям с камер видеонаблюдения была найдена женщина, подозреваемая в убийстве ребенка. В настоящее время следователи отслеживают маршрут ее передвижения, чтобы задержать.

По предварительным данным, она родила в туалете электропоезда мальчика, а затем убила его. На шее ребенка имелись ножевые ранения, а во рту обнаружен сверток бумаги, который препятствовал дыханию.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).

Тело младенца было обнаружено на станции Андроновка ранним утром 24 апреля во время уборки вагонов в поезде «Ласточка». Работник вычищал мусорный бак туалета и нашел мертвого новорожденного. Он вызвал полицию.

Происшествия,Следственный комитет,
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