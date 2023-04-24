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Стали известны характеристики упавшего в Подмосковье беспилотника

Беспилотник, упавший в районе подмосковного Ногинска, весит около 100 килограммов. Характеристики дрона стали известны РИА Новости из беседы с представителем экстренных служб.

Стали известны характеристики упавшего в Подмосковье беспилотника
© lenta.ru

По словам собеседника агентства, летательный аппарат оборудован двигателем внутреннего сгорания, произведенным в США. Предварительно, боеприпасы на беспилотнике не обнаружены. Сейчас представители правоохранительных органов выясняют место его запуска.

При этом Telegram-канал Shot сообщал, что дрон начинен 17 килограммами взрывчатки.

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