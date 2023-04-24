Жительница Череповца убила сына и пыталась покончить с собой

Жительница Череповца подозревается в убийстве своего шестилетнего сына, 47-летняя женщина задержана, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по Вологодской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В совершении преступления подозревается 47-летняя мать ребенка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 24 апреля поступила информация, что в комнате общежития в Череповце женщина убила своего сына. Об этом злоумышленница сообщила в экстренные службы сама, оставшись в комнате до приезда правоохранителей. При осмотре места происшествия на теле мальчика были обнаружены следы удушения. При этом фигурантка пояснила, что пыталась совершить самоубийство. Подозреваемая задержана.