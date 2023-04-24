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Беспилотник атаковал нефтебазу в ЛНР

На нефтебазе в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике произошел пожар, причиной которого стала атака беспилотника, сообщает пресс-служба регионального МЧС на своем сайте. На тушение возгорания были направлены силы и средства местного гарнизона. Минобороны информацию не комментировало.

24 апреля в 02.59 на пункт связи ЦУКС МЧС ЛНР поступило сообщение о том, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на объекте ООО ТД

«Ровеньковская нефтебаза», — говорится в сообщении.

По прибытию наблюдалось открытое горение резервуара с легко воспламеняющейся жидкостью. Кроме того, была угроза перебрасывания огня на рядом стоящие резервуары. Одновременно с тушением пожара спасатели охлаждали расположенный рядом емкости.

Пожар ликвидировали к 5:40. В результате ЧП никто не пострадал.

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