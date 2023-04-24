Московский суд получил материалы дела Сапеги

Российский министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что Пресненский суд Москвы получил материалы белорусского суда по приговору россиянке Софье Сапеге. Об этом сообщает ТАСС.
Чуйченко объяснил, что отправка документов была необходима для реализации процедуры передачи Сапеги России.
Министр рассказал, что Минюст рассматривает вопрос передачи осужденной россиянки с конца января.
«Материалы <…> направлены Минюстом России во ФСИН для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории Российской Федерации», - подчеркнул Чуйченко.
Пресненский суд получил документы на прошлой неделе. Решение московского суда по передаче Сапеги позже направят в компетентный белорусский орган для принятия окончательного решения, объяснил министр.
Сапега была задержана в Белоруссии после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту.
Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. 23-летнюю россиянку Сапегу, на тот момент его девушку, задержали вместе с ним.
Сапеге предъявили обвинение по статьям о разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных - ей вменяли администрирование Telegram-канала, где публиковались личные данные белорусских силовиков.
Ее приговорили к шести годам колонии. Сапега просила главу Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ.
В апреле 2023-го генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о ее выдаче в Россию для отбывания наказания.