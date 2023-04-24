Московский суд получил материалы дела Сапеги

Российский министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что Пресненский суд Москвы получил материалы белорусского суда по приговору россиянке Софье Сапеге. Об этом сообщает ТАСС.

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Чуйченко объяснил, что отправка документов была необходима для реализации процедуры передачи Сапеги России.

Министр рассказал, что Минюст рассматривает вопрос передачи осужденной россиянки с конца января.

«Материалы <…> направлены Минюстом России во ФСИН для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории Российской Федерации», - подчеркнул Чуйченко.

Пресненский суд получил документы на прошлой неделе. Решение московского суда по передаче Сапеги позже направят в компетентный белорусский орган для принятия окончательного решения, объяснил министр.

Сапега была задержана в Белоруссии после того, как в мае 2021 года лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске из-за сообщения о бомбе на борту.

Пассажиров самолета отправили на повторный досмотр. Среди них оказался бывший главред оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. 23-летнюю россиянку Сапегу, на тот момент его девушку, задержали вместе с ним.

Сапеге предъявили обвинение по статьям о разжигании вражды и незаконном сборе персональных данных - ей вменяли администрирование Telegram-канала, где публиковались личные данные белорусских силовиков.

Ее приговорили к шести годам колонии. Сапега просила главу Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ.