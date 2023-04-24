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В вагоне электрички в Москве обнаружили тело новорожденного с ножевыми ранениями

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Тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями обнаружено в вагоне электропоезда в районе шоссе Фрезер в Москве, мать ребенка устанавливают. Об этом в понедельник журналистам сообщили в столичной прокуратуре.

В электричке в Москве обнаружили тело новорожденного с ножевыми ранениями
© Следственный комитет Российской Федерации

"Рано утром 24 апреля в районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что устанавливается личность матери ребенка.

В столичном СК рассказали, что по факту обнаружения тела новорожденного на юго-востоке Москвы проводится доследственная проверка.

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"В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.

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