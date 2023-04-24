В электричке в Москве обнаружили тело новорожденного с ножевыми ранениями

Тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями обнаружено в вагоне электропоезда в районе шоссе Фрезер в Москве, мать ребенка устанавливают. Об этом в понедельник журналистам сообщили в столичной прокуратуре.
"Рано утром 24 апреля в районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений", - сказано в сообщении.
В прокуратуре добавили, что устанавливается личность матери ребенка.
В столичном СК рассказали, что по факту обнаружения тела новорожденного на юго-востоке Москвы проводится доследственная проверка.
"В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры.