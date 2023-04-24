Трое рабочих насмерть отравились газом в российском порту

В порту Корсакова на Сахалине трое рабочих насмерть отравились газом. Об этом сообщил губернатор российского региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Он разъяснил, что пятеро мужчин проводили работы в частично заполненным водой плавучем доке. По предварительным данным, рабочие надышались газом. Спасти сумели только двоих, отметил Лимаренко.

Пострадавших россиян начали эвакуировать для дальнейшей отправки в медучреждение.

«Аварийно-спасательные работы по извлечению еще трех граждан продолжаются. Поручил Государственной инспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся», — написал сахалинский глава.

Кроме того, Лимаренко призвал работодателя оказать материальную помощь родственникам пострадавших.

В феврале сообщалось, что в Крутинском районе Омской области три рыбака отравились угарным газом.