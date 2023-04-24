В Московской области нашли второй за день упавший беспилотник

Сотрудники предприятия в Капотне заметили упавший беспилотник утром 23 апреля. После чего на место вызвали сотрудников полиции и саперов. В ходе проверки выяснилось, что беспилотник не представляет никакой опасности, на нем обнаружили видеокамеру и перцевой баллончик в 50-ти метрах от него. Сотрудники МВД занялись поиском владельца квадрокоптера.