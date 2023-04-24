$81.49-0.1389.35-0.11

В Индии застрял самолет с российскими туристами

В индийской Калькутте застрял самолет с гражданами России. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

В Индии застрял самолет с российскими туристами
© РИА Новости

Инцидент произошел на рейсе H9-891 Куала-Лумпур — Катманду авиакомпании Himalaya Airlines. Самолет не мог приземлиться в непальском городе из-за грозового облака — его было решено перенаправить его в Индию.

По информации Mash, пассажиры сидят внутри самолета более 12 часов. Отмечается, что прождать туристы могут еще 10 часов — на улицу или в аэропорт людей не выпускают, а ночлег в гостинице не предоставляют из-за турнира по крикету.

Находящиеся на борту россияне сообщают, что пассажирам и экипажу не предоставляют воды. Работники аэропорта обещают организовать питание, когда откроется duty free.

Кроме того, на борту находилась беременная женщина — ей стало плохо и ее не госпитализировали, а оказали помощь в машине скорой помощи.

Ранее российские туристы застряли в аэропорту ОАЭ из-за вывалившегося из самолета надувного трапа.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий