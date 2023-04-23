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В Балашихе неизвестные вскрыли банкоматы и сбежали с четырьмя миллионами рублей

В подмосковной Балашихе злоумышленники вскрыли банкоматы. Ограбив их, неизвестные скрылись с добычей в четыре миллиона рублей. сообщает Telegram-канал Shot.

В Балашихе ограбили два банкомата на 4 млн рублей
© Вечерняя Москва

Инцидент произошел около часа ночи по московскому времени. Злоумышленники проникли в холл продуктового магазина, отжав пластиковое окно.

Неизвестные вскрыли два банкомата монтировкой. Оба аппарата они опустошили, после чего скрылись, передает Telegram-канал. Все действия злоумышленников зафиксированы на видео.

В отношении похитителей денежных средств возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», их разыскивают.

Похожий инцидент с неудачной для злоумышленника развязкой случился на юго-востоке столицы. Мужчина попытался взломать банкомат молотком.

У аппарата сработала сигнализация, которая его спугнула. Позднее подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 37-летний житель Московской области. В банкомате, который ему не удалось вскрыть, находились до двух с половиной миллионов рублей.

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