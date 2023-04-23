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Российская сотрудница МВД попалась на рабочем месте с мефедроном

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В Санкт-Петербурге 32-летнюю сотрудницу дежурной части регионального управления МВД России поймали на рабочем месте в состоянии опьянения, а из кармана у нее выпал пакетик с мефедроном. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

Российская сотрудница МВД попалась на рабочем месте с мефедроном
© РИА Новости

По данным канала, утром старший лейтенант полиции заступила на смену и стала странно себя вести. Это заметили коллеги, которые и отправили ее на медосвидетельствование, где было установлено опьянение. Правоохранителям предстоит выяснить, было оно алкогольным или наркотическим.

При себе у женщины было два пакетика мефедрона, сама она признала, что купила наркотики для себя. По факту возбуждено уголовное дело по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств») УК РФ. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в суд передано дело жителя Кунгура, испекшего наркокексы и передавшего их приятелю в ИК.

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