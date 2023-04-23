СМИ: курганские полицейские подделали документы ради прибавки к зарплате

Двое сотрудников правоохранительных органов Кургана обратились к коллегам с просьбой подделать ведомости. Полицейские не пожелали в очередной раз проходить стрельбы и подговорили инспекторов на должностное преступление, пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, стражи порядка ранее повышали квалификацию и сдавали экзамены самостоятельно.

В этот раз они решили пойти на обман и договорились с инспекторами. Специалисты в ведомостях боеприпасов отметили выдачу патронов оперативникам и приемку гильз от них после «прохождения» испытаний. После этого полицейские стали получать прибавку к зарплате в размере 8 тыс. рублей ежемесячно.

Подлог, по сведениям журналистов, обнаружила проверка. Выяснилось, что в дни, в которые проводились стрельбы, один из полицейских находился в Ангарске в служебной командировке, а второй - в Иркутске.