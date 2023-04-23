В Барнауле пьяный мужчина избил 11-летнюю падчерицу, считая, что избивает жену

В Барнауле 40-летний мужчина планировал избить свою жену, но перепутал и избил ее 11-летнюю дочь, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, утром 22 апреля 2023 года 40-летний мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Он приревновал свою жену, из-за чего между ними возник конфликт. После этого женщина ушла из дома.

Мужчина, думая, что его жена спит на кровати в квартире, стащил одеяло и начал избивать лежащую там 11-летнюю падчерицу. Через какое-то время он понял, что ошибся.