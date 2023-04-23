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На российском кладбище вандалы осквернили более 50 надгробий

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В Саратовской области неизвестные осквернили и разрушили надгробия на кладбище. Об этом сообщает MK.RU.

На российском кладбище вандалы осквернили более 50 надгробий
© РИА Новости

По данным ведомства, в ночь на воскресенье, 23 апреля, вандалы пришли на Ветлянское кладбище в Балашове. Всего они разрушили более 50 надгробий. Родственники умерших, чьи могилы были испорчены, обратились к правоохранителям.

Предположительно, дебош устроили подростки 11-13 лет.

Ранее стало известно, что жительница Самары села промежностью на могильный крест со словами «ни один боженька не простит». Видеоролик с надругательством она опубликовала в приватном Telegram-канале, но позже удалила.

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