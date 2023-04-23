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В Красном море пропала прогулочная яхта с россиянами

В Красном море пропала прогулочная яхта 30 minutes с тремя россиянами. Об этом заявила жена капитана яхты Надежда Расина, передает РИА Новости.

В Красном море пропала прогулочная яхта с россиянами
© РИА Новости

Она рассказала, что яхта вышла из саудовского порта Джизан с понедельника на вторник. В среду судно должно было добраться до африканского Джибути, но бесследно исчезло. При этом, по ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS.

Супруга капитана отметила, что яхтсменов начали искать еще в четверг утром,

«Они затерялись ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом», - сказала Расина.

Однако Эритрея и Йемен не в состоянии помочь из-за нехватки вертолетов и катеров. Саудовская Аравия собирается помочь в поисках, но «все очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты».

Супруга капитана также обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие

«Возможности организовать самостоятельно поисковую группу, как я поняла, нет», — резюмировала Расина.

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