В Красном море пропала прогулочная яхта с россиянами
В Красном море пропала прогулочная яхта 30 minutes с тремя россиянами. Об этом заявила жена капитана яхты Надежда Расина, передает РИА Новости.
Она рассказала, что яхта вышла из саудовского порта Джизан с понедельника на вторник. В среду судно должно было добраться до африканского Джибути, но бесследно исчезло. При этом, по ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS.
Супруга капитана отметила, что яхтсменов начали искать еще в четверг утром,
«Они затерялись ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом», - сказала Расина.
Однако Эритрея и Йемен не в состоянии помочь из-за нехватки вертолетов и катеров. Саудовская Аравия собирается помочь в поисках, но «все очень затягивается, видимо, из-за какой-то бюрократической волокиты».
Супруга капитана также обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие
«Возможности организовать самостоятельно поисковую группу, как я поняла, нет», — резюмировала Расина.