У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 у юго-восточного побережья Камчатки. Информацию об этом опубликовала Геологическая служба США.

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По данным научной организации, подземные толчки были зафиксированы в 189,6 километрах от города Вилючинск, где проживают более 21 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 в акватории Кроноцкого залива на Камчатском полуострове. Жители города заявили, что ощутили подземные толчки.