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Полиция начала проверку инцидента с перевернувшейся на остановке коляской

В Санкт-Петербурге полицейские организовали проверку инцидента с перевернувшейся коляской, в результате которого пострадала трехлетняя девочка. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

Полиция начала проверку инцидента с перевернувшейся на остановке коляской
© Lenta.ru

По данным полиции, ЧП произошло в Василеостровском районе северной столице. Пассажирский автобус под управлением 38-летнего водителя начал движения от остановки, из-за чего упала коляска с находившимся в ней ребенком. Девочка пострадала, несмотря на то, что находилась в сопровождении 55-летней няни. В настоящее время она находится в медицинском учреждении, где ей оказывается помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

11 апреля сообщалось, что в центре Москвы мужчина сорвался с парапета и упал с высоты нескольких метров на коляску с ребенком.

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