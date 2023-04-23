Полиция начала проверку инцидента с перевернувшейся на остановке коляской

В Санкт-Петербурге полицейские организовали проверку инцидента с перевернувшейся коляской, в результате которого пострадала трехлетняя девочка. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости .

По данным полиции, ЧП произошло в Василеостровском районе северной столице. Пассажирский автобус под управлением 38-летнего водителя начал движения от остановки, из-за чего упала коляска с находившимся в ней ребенком. Девочка пострадала, несмотря на то, что находилась в сопровождении 55-летней няни. В настоящее время она находится в медицинском учреждении, где ей оказывается помощь.