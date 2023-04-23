Свыше тонны зерен элитного кофе украли с московского склада

Свыше тонны зерен элитного итальянского кофе украли с московского склада, сообщает Telegram-канал Shot. Сумма похищенного продукта превышает полмиллиона рублей.

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По данным Shot, инцидент произошел на складе занимающейся продажей кофе и чая компании «Тикомпани» в районе Очаково-Матвеевское. Неизвестный вынес оттуда 1127 килограммовых упаковок кофе Espresso Italiano.

Сотрудники подозревают в совершении преступления недавно уволившегося кладовщика. Они обратились в полицию. Мужчину ищут.