Молодой россиянин избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка

В Сыктывкаре задержали 18-летнего юношу за нападение на 13-летнего подростка. Об этом в воскресенье, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в следственно управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

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По данным ведомства, 20 апреля на лыжной базе фигурант заподозрил мальчика в краже. Он стал обвинять школьника, а после избил. Затем молодой человек пристегнул потерпевшего наручниками к турнику и сбежал.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.