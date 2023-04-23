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17 минут назад

Молодой россиянин избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка

Lenta.ru

В Сыктывкаре задержали 18-летнего юношу за нападение на 13-летнего подростка. Об этом в воскресенье, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщили в следственно управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми.

Молодой россиянин избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, 20 апреля на лыжной базе фигурант заподозрил мальчика в краже. Он стал обвинять школьника, а после избил. Затем молодой человек пристегнул потерпевшего наручниками к турнику и сбежал.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.

Ранее стало известно, что в Иркутской области перед судом предстанет 54-летняя местная жительница, которая сажала на цепь и закрывала в подвале 16-летнего подростка.

Происшествия,Следственный комитет,
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