$81.49-0.1389.35-0.11

В Екатеринбурге водитель избил беременную женщину из-за конфликта на дороге

1

В Екатеринбурге водитель внедорожника напал на беременную женщину в ходе дорожного конфликта, сообщает URA.RU.

В Екатеринбурге водитель избил беременную женщину
© РИА Новости

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Водитель Toyota Land Cruiser Prado подрезал при перестроении Mitsubishi Colt, за рулем которого находилась беременная женщина, и показал ей средний палец. Когда обе машины остановились, мужчина разбил стекло Mitsubishi и начал избивать водительницу, говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшая находится на девятом месяце беременности. Ее доставили в Уральский научно-исследовательский институте охраны материнства и младенчества из-за угрозы преждевременных родов.

В УМВД России по Екатеринбургу подтвердили факт случившегося, полиция проводит проверку. По словам родственника женщины, пострадавшая сторона боится, что дело может закончиться минимальным штрафом. Водитель Toyota уже два дня пытается договориться и решить конфликт мирным путем, рассказал он.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий