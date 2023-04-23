Много погибших: В Иркутской области сгорел дом

В Иркутской области сгорел дом: много погибших
В Усть-Илимске Иркутской области пожар унес жизни четырех человек. Сгорел двухэтажный коттедж.
"В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок", - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 кв. м. Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.
Устанавливают причину возгорания.
Прокуратура региона сообщила, что надзорным органом проводится проверка по факту пожара с погибшими.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что обнаружены тела всех четверых пропавших после пожара на судне «Калтан» в Южной Корее моряков. Их нашли на борту поврежденного корабля. Напомним, все 25 членов экипажа судна были русскими. Среди погибших оказались старший помощник капитана, повар и два матроса.