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В Иркутской области сгорел дом: много погибших

В Усть-Илимске Иркутской области пожар унес жизни четырех человек. Сгорел двухэтажный коттедж.

Много погибших: В Иркутской области сгорел дом
© ТАСС

"В ходе тушения пожара огнеборцами внутри горящего дома были обнаружены погибшие: трое взрослых и ребенок", - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица. Общая площадь пожара составляла 60 кв. м. Ликвидация пожара и его последствий продолжалась до утра.

Устанавливают причину возгорания.

Прокуратура региона сообщила, что надзорным органом проводится проверка по факту пожара с погибшими.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что обнаружены тела всех четверых пропавших после пожара на судне «Калтан» в Южной Корее моряков. Их нашли на борту поврежденного корабля. Напомним, все 25 членов экипажа судна были русскими. Среди погибших оказались старший помощник капитана, повар и два матроса.

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