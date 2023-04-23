Спасатели ликвидировали пожар возле улицы Верхние поля в Москве

Столичные пожарные ликвидировали крупное возгорание, которое произошло ночью 23 апреля на 14 километре МКАД, возле улицы Верхние поля. Как сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах города, на данный момент проводится проливка конструкций.

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По последним данным, на этой территории вспыхнули сразу 18 бытовок. Огонь бушевал на площади в 90 квадратных метров. Никаких данных о пострадавших пока не приводится.

Тушение осложнялось тем, что на месте могли находиться также газовые баллоны. Спасатели оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.