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Россиянина арестовали за убийство семилетней давности

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Суд в Московской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и ее семилетней дочери в 2016 году. Об этом главного следственного управления СК по региону.

Россиянина арестовали за убийство семилетней давности
© РИА Новости

По данным следствия, мужчина 1976 года рождения на фоне конфликта расстрелял из травматического пистолета знакомую, после чего расправился с девочкой в Дмитровском районе области. Преступник закопал тела на дачном участке и скрылся.

Обвиняемого объявили в федеральный розыск, задержать его удалось только 21 апреля этого года. Мужчина признал вину и указал место захоронения.

19 апреля сообщалось, что на юго-западе Москвы мужчина попытался задушить супругу. В квартире дома на Литовском бульваре он поссорился с женой и стал душить ее на глазах у детей. Женщина потеряла сознание. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи. По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.

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