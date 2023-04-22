Россиянина арестовали за убийство семилетней давности

Суд в Московской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины и ее семилетней дочери в 2016 году. Об этом главного следственного управления СК по региону.

По данным следствия, мужчина 1976 года рождения на фоне конфликта расстрелял из травматического пистолета знакомую, после чего расправился с девочкой в Дмитровском районе области. Преступник закопал тела на дачном участке и скрылся.

Обвиняемого объявили в федеральный розыск, задержать его удалось только 21 апреля этого года. Мужчина признал вину и указал место захоронения.