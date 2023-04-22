Пенсионерка скончалась после наезда автомобиля в Москве

Пожилая москвичка скончалась после наезда автомобиля во дворе дома на северо-западе столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Паршина, 19. Водитель автомобиля марки "Форд" совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая за некоторое время до этого упала на асфальт из-за ухудшения самочувствия.

"87-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение, где несмотря на оказанную медицинскую помощь скончалась", – говорится в сообщении ведомства.