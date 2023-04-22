$81.49-0.1389.35-0.11

Появилось видео подрыва найденной в Белгородской области авиабомбы

5

Появилось видео подрыва найденной в Белгородской области авиабомбы. Видео подрыва опубликовал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Съемка велась на полигоне. На кадрах слышен взрыв, после чего в небо поднимается густое облако дыма

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», - отчитался губернатор.

В Белгородской области сегодня ввели режим ЧС из-за найденной фугасной авиабомбы большой мощности - ФАБ-500. Ее обнаружили на улице Шаландина. Местные власти эвакуировали около 3 тысяч жителей близлежащих многоэтажек

Взрывотехники извлекли боеприпас из земли и вывезли на полигон.

В Белгороде на месте падения авиабомбы нашли взрывоопасный предмет

Ранее сообщалось, что ФАБ-500 врезался в землю на глубину 5-7 метров и не сдетонировал. Сразу его не заметили.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий