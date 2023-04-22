Появилось видео подрыва найденной в Белгородской области авиабомбы. Видео подрыва опубликовал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Съемка велась на полигоне. На кадрах слышен взрыв, после чего в небо поднимается густое облако дыма

«Уничтожение взрывоопасного предмета произведено», - отчитался губернатор.

В Белгородской области сегодня ввели режим ЧС из-за найденной фугасной авиабомбы большой мощности - ФАБ-500. Ее обнаружили на улице Шаландина. Местные власти эвакуировали около 3 тысяч жителей близлежащих многоэтажек

Взрывотехники извлекли боеприпас из земли и вывезли на полигон.