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Baza: в Москве полиция задержала мужчину с инсультом, приняв его за пьяного

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В московском метро полицейские задержали мужчину с инсультом. По его поведению они предположили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и отвели его в отделение. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В Москве полиция задержала мужчину с инсультом, приняв его за пьяного
© РИА Новости

По данным канала, после оформления правоохранители вывели мужчину на улицу и оставили там в практически беспомощном состоянии.

Уточняется, что родные и близкие забили тревогу практически сразу. Они пытались дозвониться до Сергея, но он не брал трубку. Все же на следующий день им удалось найти родственника.

При осмотре выяснилось, что у него кровоизлияние в мозг, перелом свода черепа, закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, врачи обнаружили у него гематомы по всему телу, повреждения пальцев.

Родственники Сергея требуют провести проверку отделения, в которое был доставлен мужчина. Они желают разобраться, как и где он получил травмы, почему полиция не отвечала на звонки, куда пропали дорогие кольца.

В полиции, в свою очередь, пояснили, что задержанный постоянно падал, силовые действия против него не производились.

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