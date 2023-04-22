Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Карабахе

Грузовик азербайджанской армии подорвался на мине в Нагорном Карабахе. Три солдата получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Фото: ТАСС ТАСС

«Военный грузовик азербайджанской армии<…> подорвался на мине, заложенной армянами на проезжей части дороги», - сказано в сообщении.

Отмечается, что подрыв произошел 22 апреля около 17:00 (16:00 мск). Машина перевозила «средства обеспечения» на позиции азербайджанские позиции возле села Аллахгулулар.

В результате были ранены водитель автомобиля и один солдат.

Кроме того, получил ранения еще один военный. Он поспешил на помощь пострадавшим в грузовике и подорвался на противопехотной мине.

В Баку возложили «ответственность за инцидент на военно-политическое руководство Армении».