В метро Москвы полиция задержала мужчину с инсультом, приняв за пьяного

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина несколько часов провёл в полиции, затем его вывели на улицу и оставили там. Всё это время его искали родственники, но он не мог им по телефону внятно объяснить, где находится. Его обнаружили только на следующий день, когда помог прохожий. Позже выяснилось, что у мужчины было кровоизлияние в мозг.