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В московском метро полицейские задержали мужчину с инсультом, приняв за пьяного

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Пассажиру стало плохо на станции «Красногвардейская». Он вышел из вагона и упал на скамейку.

В метро Москвы полиция задержала мужчину с инсультом, приняв за пьяного
© РИА Новости

Это заметили полицейские, которые отвели его в отделение. Задержанный плохо говорил, поэтому стражи порядка сочли, что он находится в алкогольном опьянении.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина несколько часов провёл в полиции, затем его вывели на улицу и оставили там. Всё это время его искали родственники, но он не мог им по телефону внятно объяснить, где находится. Его обнаружили только на следующий день, когда помог прохожий. Позже выяснилось, что у мужчины было кровоизлияние в мозг.

Родственники требуют проведения проверки в отношении действий полицейских. Кроме того, врачи диагностировали на теле гематомы. Также близкие указали, что у родственника с рук исчезли кольца, а на пальцах остались следы, будто драгоценности сорвали.

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