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В Красноярске экстренно сел летевший из Таиланда самолет с туристами

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В Красноярске аварийно сел пассажирский лайнер с туристами, возвращающимися из Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта.

В Красноярске экстренно сел летевший из Таиланда самолет с туристами
© РИА Новости

Аварийную посадку совершил самолет Azur Air, летевший из Таиланда в Красноярск.

Пока неизвестно, что случилось на борту. По данным «Интерфакса», рейс был из Пхукета. Перед посадкой в Красноярске командир корабля заявил диспетчерам о «нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники». Экипаж запросил аварийную посадку.

В аэропорту отметили, что происшествий при посадке не было, пассажиры не обращались за помощью.

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