В Красноярске экстренно сел летевший из Таиланда самолет с туристами

В Красноярске аварийно сел пассажирский лайнер с туристами, возвращающимися из Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аэропорта.

Аварийную посадку совершил самолет Azur Air, летевший из Таиланда в Красноярск.

Пока неизвестно, что случилось на борту. По данным «Интерфакса», рейс был из Пхукета. Перед посадкой в Красноярске командир корабля заявил диспетчерам о «нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники». Экипаж запросил аварийную посадку.