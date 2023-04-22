В Белгородской области ввели режим ЧС

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за найденной фугасной авиабомбы большой мощности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Решением областной комиссии по ЧС введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня», - сказал начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов.

По его словам, задействованы все экстренные службы. Взрывотехники уже исследовали снаряд, он невзрывоопасен.

Боеприпас большой мощности ФАБ-500 нашли на улице Шаландина в субботу, 22 апреля. Власти эвакуировали около 3 тысяч жителей. Бомбу извлекли из земли и вывезли на полигон.