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Балицкий: диверсанты ВСУ устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо

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Украинские диверсанты устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

В Мелитополе произошел взрыв в локомотивном депо
© РИА Новости

«Сегодня в 07:45 произошёл подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — написал он в Telegram.

Балицкий также перечислил другие преступления ВСУ, совершённые в Запорожской области.

«Обращаюсь к Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации с просьбой организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений», — сказал Балицкий.

Ранее Балицкий заявил, что Вооружённые силы России готовы отразить возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области.

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