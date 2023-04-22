В Мелитополе произошел взрыв в локомотивном депо

Балицкий: диверсанты ВСУ устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо
Украинские диверсанты устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Сегодня в 07:45 произошёл подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо, на территории гражданского объекта», — написал он в Telegram.
Балицкий также перечислил другие преступления ВСУ, совершённые в Запорожской области.
«Обращаюсь к Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации с просьбой организовать проверки для принятия соответствующих процессуальных решений», — сказал Балицкий.
Ранее Балицкий заявил, что Вооружённые силы России готовы отразить возможное контрнаступление украинских войск в Запорожской области.